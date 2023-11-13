Премьер Великобритании Сунак вернул в правительство экс-премьера Дэвида Кэмерона. Кем?

Опубликовано: 13.11.2023 13:37 , Обновлено: 13.11.2023

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 13 ноября провел кадровые перестановки в своем кабинете: Суэлла Брейверман уволена с поста министра внутренних дел, Джеймс Клеверли заменил ее, а бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон неожиданно вернулся в правительство в качестве министра иностранных дел.

Джеймс Клеверли после того, как был назначен вместо на пост министра внутренних дел, написал в соцсети X: “Для меня большая честь быть назначенным министром внутренних дел… Цель ясна. Моя работа заключается в обеспечении безопасности людей в этой стране”.

В свою очередь, в посте на X, ранее известном как Twitter, Дэвид Кэмерон заявил, что “с радостью принял” этот пост, заявив, что Великобритания “сталкивается с огромным набором международных вызовов, включая войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке”.

“В это время глубоких глобальных перемен для этой страны - важно поддержать наших союзников, укрепить наши партнерские отношения и убедиться, что наш голос услышан”, - он добавил, что, хотя не был в политике в течение семи лет с тех пор, как ушел с поста премьер–министра после голосования по Brexit, он надеется, что его опыт – в качестве лидера консерваторов в течение одиннадцати лет и премьер-министра в течение шести - поможет “помочь премьер-министру справиться с этими жизненно важными вызовами”.

Что касается возвращения в кабмин бывшего премьера Кэмерона, то в Великобритании некоторые восприняли его с иронией.

Писатель и телеведущий Иэн Дунт заявил, что возвращение Дэвида Кэмерона после долгих лет вдали от политики похоже на телешоу, которое вот-вот отменят.

“Вы знаете, это напоминает мне телепрограмму… Она только начинает сбиваться с пути, а они уже в восьмом сезоне или что-то в этом роде… И они просто говорят: “Знаешь что? У нас нет ни единого шанса. Мы собираемся закрыть шоу, так что давайте просто сделаем так, чтобы эта морковка убила кого-нибудь, или пускай окажется давно потерянной сестрой этой”.

“Вот как выглядит фильм Дэвида Кэмерона. Это как “у нас больше нет надежды… У нас больше нет историй”, - пошутил британский писатель.

[info_b]Дэвид Уильям Дональд Кэмерон - британский политик, лидер Консервативной партии (2005—2016), премьер-министр Соединённого Королевства (2010—2016). После ухода с поста премьера подписал контракт на 800 тыс. фунтов стерлингов о создании мемуаров. Его жена, Саманта, за это время открыла собственную марку одежды — Cefinn. В октябре 2017 года объявлено, что он устроился на работу в американскую компанию First Data, занимающуюся электронными платежами.[/info_b]