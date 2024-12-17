Премьер Польши Туск внезапно тайно приехал в украинский Львов

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Опубликовано: 17.12.2024 18:35 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск отправился во Львов, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщила канцелярия премьер-министра в социальных сетях. Визит держался в секрете по соображениям безопасности.

Владимир Зеленский начал свое посещение Львова с поминовения погибших военных Украины Лычаковском военном кладбище. В свою очередь, Дональд Туск также посетил дома, разрушенные во время российской ракетной атаки в сентябре 2024 года.

Впервые о готовящейся в тайне встрече заявил президент Украины Владимир Зеленский. “Я уже провел переговоры с канцлером Германии, с канцлером Австрии, сегодня встречусь здесь, во Львове, с премьер-министром Польши Дональдом Туском по поводу работы нового министерства (Министерства национального единства) и поддержки для украинцев за рубежом”, - заявил Зеленский.

В минувшую среду Туск сообщил, что достиг договоренности с Зеленским относительно его визита в Украину и ответного визита украинского лидера в Польшу.

“Я буду в Украине в начале года, и президент Зеленский приедет к нам в этот важный момент, когда к Польше перейдет пост председателя Евросоюза”, - сказал польский премьер. Польша станет председателем Совета ЕС с 1 января 2025 года.

Последние переговоры Туска с Зеленским в Украине состоялись 22 января этого года в Киеве. В число тем вошли: совместные закупки техники для украинской армии и гарантии безопасности.

Также украинские СМИ сообщили, что на этой неделе президент Украины отправится в Брюссель, чтобы принять участие в переговорах, организованных главой НАТО Марком Рютте, среди прочего, гарантии безопасности своей страны в будущем