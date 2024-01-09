Премьер-министром Франции стал православный гей по прозвищу "Словесный снайпер". Кто такой 34-летний Атталь?

Опубликовано: 09.01.2024 15:42 , Обновлено: 09.01.2024

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил 9 января 34-летнего министра образования страны Габриэля Атталя премьер-министром, сообщили французские СМИ. Он стал самым молодым премьер-министром Франции в современной истории и сменит Элизабет Борн, которая вчера подала в отставку.

Кадровые перестановки происходят в связи с тем, что Макрон стремится придать новый импульс своему правлению на посту президента в преддверии выборов в Европейский парламент, которые состоятся позднее в этом году. Он заявил, что знает, что может рассчитывать на “энергию” и “целеустремленность” Габриэля Атталя.

Кто такой Атталь и причем тут Одесса?

Чуть более чем за десять лет Габриэль Атталь прошел путь от сотрудника в министерстве здравоохранения до второго по значимости государственного поста во Франции. По состоянию на вторник он также стал самым молодым премьер-министром Франции в свои 34 года и первым открытым геем-главой правительства.

Его навыки общения и способность думать и говорить на ходу, публично парируя вопросы в парламенте, принесли ему прозвище “Словесный снайпер”.

Атталь - сын Ива Атталя, юриста и кинопродюсера тунисского еврейского происхождения, который умер в 2015 году, и Мари де Курисс, которая происходит из православных христиан из Одессы. Он вырос в Париже со своими тремя младшими сестрами и использует полное имя Габриэль Атталь де Курисс. Его мама была потомком белых эмигрантов, бежавших из Одессы. Будучи православной, она крестила в православие и сына.

В 2019 году Атталь рассказал изданию libération: “Мой отец сказал мне: “Возможно, ты православный, но ты будешь чувствовать себя евреем всю свою жизнь, главным образом потому, что будешь страдать от антисемитизма из-за своего имени”.

В 29 лет он был назначен государственным секретарем министерства образования, став самым молодым членом правительства при Пятой республике с 1958 года.

Атталь сожительствует с 38–летним Стефаном Сежурне, депутатом Европарламента и генеральным секретарем правящей партии Франции, которая теперь называется “Возрождение”, [link href=“https://www.theguardian.com/world/2024/jan/09/gabriel-attal-french-prime-minister” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание The Guardian.

За последнее десятилетие политика Атталя, похоже, сместилась с левоцентристской на правоцентристскую. В 2018 году он отреагировал на забастовки сотрудников национальной железнодорожной компании SNCF, заявив, что Франция должна “отказаться от культуры забастовок”, и обвинил студентов, протестующих против изменений в системе образования, в том, что они “эгоистичные бобо (буржуазная богема)”.