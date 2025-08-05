Премьер-министра Швеции обвинили в том, что он «поддался ИИ-психозу»

Опубликовано: 05.08.2025 19:01 , Обновлено: 05.08.2025

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон столкнулся с критикой после того, как признался в регулярном использовании инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в своей работе. По его словам, он обращается к ИИ за «вторым мнением».

«Я и сам пользуюсь им довольно часто. Хотя бы для того, чтобы получить второе мнение. Что делали другие? А может, нам стоит поступить совершенно наоборот? Вот такого рода вопросы», — процитировала Кристерссона шведская деловая газета Dagens industri. Он добавил, что его коллеги также используют ИИ.

Это заявление вызвало негативную реакцию со стороны технических экспертов и СМИ, сообщило The Guardian. Газета Aftonbladet в редакционной статье обвинила премьера в том, что он «поддался ИИ-психозу олигархов».

Шведские эксперты, в свою очередь, также выразили обеспокоенность. Так, профессор по ответственному искусственному интеллекту из Университета Умео Вирджиния Дигнум заявила, что ИИ не способен дать осмысленное заключение по политическим идеям, а лишь отражает взгляды своих создателей. «Мы должны требовать гарантий надёжности. Мы не голосовали за ChatGPT», — привело её слова издание Dagens Nyheter.

В ответ на критику пресс-секретарь Кристерссона Том Самуэльссон заверил, что премьер-министр не использует ИИ для работы с конфиденциальной информацией.

«Естественно, туда не попадает информация, чувствительная с точки зрения безопасности. Он используется скорее для общей оценки ситуации», — заверил представитель премьера.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как ИИ-модель Claude Opus 4 угрожала раскрыть личные данные инженеров, если те попытаются её выключить.

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