Премьер-министр Молдовы подала в отставку

Опубликовано: 10.02.2023 14:18 , Обновлено: 10.02.2023

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица 10 февраля объявила, что уходит в отставку. Об этом сообщили местные СМИ.

Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции.

«Для меня было честью быть премьер-министром этой страны. Я верю в будущее Молдовы», — сказала Гаврилица.

При этом она подчеркнула, что было достигнуто немало целей за последнее время ее командой, пишет Point. По ее словам, «удалось пройти через кризис беженцев, а также газовый кризис, повысить зарплаты, продвинуться в вопросе евроинтеграции».