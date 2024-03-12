Премьер-министр Гаити подал в отставку после восстания банд

Опубликовано: 12.03.2024 11:05 , Обновлено: 12.03.2024

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри решил подать в отставку после развязанного местными бандами восстания и хаоса, нарастающего на протяжении последних нескольких недель. В своем видеообращении к гражданам вечером 11 марта, политик заявил, что его правительство уйдет сразу после формирования переходного совета, а пока останется у власти в роли временного правительства.

“Гаити нужен мир. Гаити нужна стабильность. Мое правительство уйдет сразу после инаугурации совета. Мы будем временным правительством, пока они не назовут премьер-министра и новый кабинет министров”, — процитировало Генри CNN.

Советник Генри Жан Джуниор Джозеф ранее подтвердил CNN отставку премьер-министра, который занял этот пост после убийства предыдущего лидера этого карибского государства в 2021 году.

Отставку Генри уже признал президент Гайаны Ирфаан Али, который является председателем Карибского сообщества. Вопрос об отставке Генри был поднят на встрече региональных лидеров на Ямайке. По словам Али, теперь в переходный президентский совет должны войти два наблюдателя и семь членов с правом голоса, включая представителей нескольких коалиций, частного сектора, гражданского общества и одного религиозного лидера.

Между тем, лидер гаитянской банды “Барбекю” Джимми Шеризье предупредил о риске геноцида и гражданской войны на Гаити, если премьер-министр Ариэль Генри не уйдет в отставку. Его заявление, как отметило британское издание Telegraph, прозвучало на фоне продолжающихся перестрелок в столице Порт-о-Пренсе, где вооруженные преступные группировки под его командованием попытались силой свергнуть премьер-министра.

“Если Ариэль Анри не уйдет в отставку, если международное сообщество продолжит поддерживать его, мы движемся прямо к гражданской войне, которая приведет к геноциду”, - заявил Шеризье, бывший офицер полиции, чье прозвище, как утверждают, произошло от его привычки сжигать дома соперников - вместе с людьми внутри.

По словам главаря банды, Гаити “станет либо раем, либо адом для всех”.

“Не может быть и речи о том, чтобы небольшая группа богатых людей, живущих в больших отелях, решала судьбу людей, живущих в рабочих кварталах”, - подчеркнул он.

С Гаити начали эвакуировать западных дипломатов

По мере нарастания напряжения на Гаити и участившихся случаев нападения банд на правительственные здания, западные страны начали эвакуировать своих дипломатов. Так, США уже сократили штат своего посольства, Франция, Испания и ряд других государств также решили прибегнуть к эвакуации дипломатов. И это при том, что все авиарейсы в страну и из нее по-прежнему отменены.

На прошлой неделе бандиты подожгли здание Министерства внутренних дел в центре Порт-о-Пренса, атаковали полицейские участки, а неправительственные организации предупредили, что в стране заканчиваются продукты питания, вода и автомобильное топливо, что неизбежно приведет к обострению гуманитарного кризиса в стране.

В минувшую среду в Совете безопасности ООН прошло закрытое заседание по Гаити, на котором глава миссии ООН в Гаити Мария Изабель Сальвадор назвала ситуацию в Порт-о-Пренсе “крайне нестабильной”, а пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик призвал “принять срочные меры, включая финансирование многонациональной миссии по поддержке безопасности” в стране.

Ранее Телеграф сообщил, что в столице Гаити Порт-о-Пренс вооруженные бандиты взяли штурмом тюрьму и освободили больше 3500 заключенных. Главе правительства они объявили войну.

Новость Телеграф

Штурм произошел после того, как премьер-министр Гаити Ариэль Анри полетел с рабочим визитом в Кению договариваться о размещении на островном государстве международного контингента для борьбы с бандитизмом. Один из главарей бандитов по кличке Барбекю объявил главе правительства войну.