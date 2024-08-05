Премьер-министр Бангладеш бежала в Индию из-за массовых протестов

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Опубликовано: 05.08.2024 12:52 , Обновлено: 05.08.2024

Премьер-министр Бангладеш подала в отставку и бежала в Индию после нескольких недель массовых протестов в стране, в результате которых за последний месяц погибло почти 300 человек.

Сообщения о том, что 76-летняя премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку, были подтверждены армией, а также представителями Верховного комиссариата Бангладеш в Дели.

По сообщению ведущей национальной газеты страны, она и ее сестра улетели в Индию на военном вертолете. Там, они ищут “безопасное убежище”, сообщило информационное агентство Reuters.

По данным местных СМИ, по меньшей мере 95 человек, в том числе по меньшей мере 14 полицейских, погибли в столкновениях в столице только за прошедшее воскресенье, еще сотни получили ранения.

Демонстрации начались с того, что студенты требовали отменить систему квот на государственные должности, но столкновения с полицией и проправительственными активистами переросли в насилие, в результате которого в прошлом месяце погибло более 200 человек.

[inf]Система квот в Бангладеш предусматривает, что до 30% государственных должностей предоставлялось родственникам ветеранов, участвовавших в войне Бангладеш за независимость против Пакистана в 1971 году.[/inf]

Это, в свою очередь, вызвало новые протесты с требованием привлечь правительство к ответственности, которые переросли в призывы к отставке госпожи Хасины, возглавляющей страну с 2009 года.

Студенческие организации, координирующие протесты, призвали к “Долгому маршу на Дакку” в понедельник. Десятки тысяч людей со всей страны, вероятно, мирно направятся в столицу, нарушая комендантский час.

Протестующие заявляют, что система квот является дискриминационной и выгодна сторонникам госпожи Хасины, чья политическая партия возглавляет движение за независимость. Они требовали заменить ее системой, основанной на заслугах.

Правительство г-жи Хасины отменило квоту после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в июне верховный суд отменил это решение и восстановил квоту после того, как родственники ветеранов 1971 года подали апелляцию.