Премьер Литвы вернулась из Италии на грузовом самолёте

Опубликовано: 09.03.2026 16:22 , Обновлено: 09.03.2026

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене вместе с официальной делегацией и семьей летела после визита в Ватикан на военном транспортно-грузовом самолете «Спартан», сообщил местный портал Delfi.

«После визита в Ватикан премьер-министр Инга Ругинене была доставлена в Литву на военном самолете «Спартан». Глава правительства летела на этом самолете не одна — вся делегация, в которую входили муж и дети Инги Ругинене, вернулась вместе», — говорится на портале.

Премьер отказалась от фрахта пассажирского самолёта так как литовский транспортный самолет как раз собирался возвращаться из Италии в страну.

[inf]C-27J Spartan — современный итальяно-американский тактический средний военно-транспортный самолёт. Является усовершенствованной версией самолёта Alenia G.222. Разработан консорциумом LMATTS (Lockheed Martin Alenia Tactical Transport Systems).[/inf]

Тем не менее ранее визит премьер-министра Литвы на открытие зимних Олимпийских игр 2026 года вызывал вопросы. Как сообщило новостное издание «Лритас», делегация премьер-министра, в состав которой также входила супруг Ругинене, провела в Милане пять дней. Расходы на поездку, в том числе и расходы мужа премьера Литвы, были оплачены Канцелярией правительства, передает LRT.

В парламенте Литвы сделали запрос на сколько такие траты соответствовали закону.