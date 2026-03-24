Премьер Литвы подтвердила, что взорвавшийся недалеко от Беларуси дрон был украинским

Опубликовано: 24.03.2026 15:44 , Обновлено: 24.03.2026

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила во вторник, что дрон, упавший неподалеку от границы Беларуси в Литве в ночь на понедельник, был украинским.

«Дрон, пересёкший наше воздушное пространство и залетевший в Варенский район, был украинским дроном, и он связан с операцией, которую украинцы проводили той ночью, направленной против России. Уже сейчас мы можем с уверенностью сказать, что это был сбившийся с курса дрон», — заявила Инга Ругинене.

Напомним, что в понедельник вечером в Варенском районе над озером Лавис взорвался и упал беспилотник, проникший в воздушное пространство Литвы. Объект не был обнаружен военными радарами. В Литве утверждают, что этот украинский беспилотник залетел сначала на белорусскую территорию, а затем залетел в Литву.

После получения сообщения о падении и взрыве объекта вблизи озера Лависа в понедельник днем многочисленные представители служб и военных прибыли на место происшествия. Вскоре были обнаружены двигатель внутреннего сгорания и обломки, характерные для беспилотников. Однако пожарные и спасатели не успели добраться до места взрыва, расположенного далеко в озере, до наступления темноты из-за крайне нестабильного льда.

В Беларуси инцидент вблизи своей границы пока не комментировали.