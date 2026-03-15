Премьер Израиля записал видео и попросил пересчитать его пальцы

🎥 Видео

Опубликовано: 15.03.2026 22:21 , Обновлено: 15.03.2026

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выпустил короткое видео, чтобы высмеять распространяющиеся Ираном в социальных сетях слухи о его гибели. На видео он заказывает кофе и делает глоток из дымящейся чашки в кафе под Иерусалимом. Видео посмотрели 30 млн раз.

В соцсети X, где появился ролик, он написал под ним в шутку: «Я умер за кофе», используя сленговое выражение на иврите, означающее, что быть «мертвым» за что-то означает любить это.

Затем Нетаньяху поднял руки к объективу и спросил: «Хотите посчитать количество пальцев?»

А это уже был прямой выпад в сторону интернет-конспирологов, утверждавших, что предыдущее телеобращение было дипфейком, указывая на оптическую иллюзию, создававшую впечатление, будто у него шесть пальцев на одной руке.

Переходя к продолжающемуся конфликту, премьер-министр призвал израильтян сохранять бдительность и соблюдать протоколы безопасности во время ракетных обстрелов. Он отметил, что стойкость народа Израиля «даёт силу мне, правительству, армии, Моссаду».

«Мы делаем то, о чем я пока не могу рассказать, но мы наносим очень сильные удары по Ирану, а также по Ливану», — сказал он, намекая на небывалые масштабы.