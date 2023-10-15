Премьер Израиля пообещал уничтожить "кровожадных монстров" из ХАМАСа

Опубликовано: 15.10.2023 17:03 , Обновлено: 15.10.2023

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал "ликвидировать" ХАМАС, членов которого он назвал "кровожадными монстрами", на первом заседании кабинета нового чрезвычайного правительства Израиля в Тель-Авиве.

Выступая перед собравшимися, он сказал: “Это первое заседание национального правительства по чрезвычайному положению, к которому присоединились еще пять министров – Бенни [Ганц], Гади [Айзенкот], Чили [Троппер], Гидеон [Саар] и Ифат [Шаша-Битон]”.

“Мы работаем круглосуточно, как команда и единым фронтом. Единство среди нас дает ясный сигнал нации, врагу и всему миру. Я видел наших замечательных солдат, которые сейчас находятся на передовой. Они знают, что за ними стоит вся нация. Они понимают масштаб миссии. Они готовы принять меры в любой момент, чтобы победить кровожадных монстров, которые восстали против нас, чтобы уничтожить нас”, - рассказал израильский премьер.

“ХАМАС думал, что мы развалимся – мы уничтожим ХАМАС”, - был непреклонен Биньямин Нетаньяху.

[info_b]Более 1300 израильтян были убиты после того, как ХАМАС начал вторжение на юг Израиля 7 октября, которое включало в себя нападение на гражданских лиц на музыкальном фестивале и нападение на кибуц Кфар-Аза, которое было описано как “массовое убийство” командиром ЦАХАЛа.

Также Силы обороны Израиля подтвердили, что по меньшей мере 126 человек удерживаются ХАМАСом в заложниках в Газе.[/info_b]

В свою очередь, министр обороны Йоав Галлант заявил на пресс-конференции на границе с Газой, что “это будет жестокая война, смертоносная война, точная война, и это будет война, которая навсегда изменит ситуацию”.

“Коллективное наказание”

В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что реакция Израиля на нападение ХАМАСа вышла за рамки самообороны и равносильна коллективному наказанию. В комментарии во время встречи с Блинкеном в Каире ас-Сиси также заявил, что отвергает нападения на любых гражданских лиц в продолжающемся конфликте.

Однако власти Египта отказались открыть границу с сектором Газа, чтобы спасти жителей анклава от последствий войны, развязанной ХАМАС.