Премьер Индии отказался встречаться с Путиным - Bloomberg

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 09.12.2022 23:11 , Обновлено: 09.12.2022

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил ежегодную личную встречу с Владимиром Путиным после того, как президент России пригрозил применить ядерное оружие в войне на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленных в этом вопросе.

Отношения между Индией и Россией остаются прочными, но чрезмерные знаки дружбы на данном этапе могут оказаться невыгодным для Моди, сказал высокопоставленный индийский чиновник, осведомленный в этом вопросе, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса.

Это будет второй случай, когда лидеры Индии и России не встретятся лично с 2000 года, когда отношения были возведены в ранг стратегического партнерства. Встреча, обычно проводима в декабре, был отменена только один раз в 2020 году в разгар пандемия. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча отменена.

Отношение Индии к украинскому вопросу стало ясным на региональном саммите, состоявшемся в сентябре в Узбекистане, когда Моди призвал Путина добиваться мира в Украине. Об этом Bloomberg рассказал российский чиновник, который попросил не называть его имени, чтобы обсудить вопросы, которые не являются публичными.

Ранее Кремль публично рекламировал Индию как ключевую страну, которая не присоединилась к международной критике в связи с вторжением в Украину, и настаивал на активизации торговли, поскольку санкции перекрыли потоки с США и Европой.