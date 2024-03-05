Премьер Эстонии показала фото своего завтрака, чтобы доказать, что не "ест русских"

📷 Фото

Опубликовано: 05.03.2024 21:33 , Обновлено: 04.07.2024

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала фото своего завтрака в ответ на статью в издании Politico, где обсуждались ее перспективы стать комиссаром ЕС по внешним делам. Там написали, что в ЕС не очень хотят ее видеть на этом посту, так как ей "нравится есть россиян на завтрак".

“Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?” - привело слова неназванного европейского чиновника издание.

На фото можно заметить чай и мюсли. Однако в Politico посчитали фотографию недостаточным доказательством. «Неясно, ест ли Каллас мюсли регулярно или на самом деле иногда ест россиян», - ответили в Politico. Журналисты также попытались угадать, что на самом деле в чашке: зеленый чай, мед или «слезы российских империалистов».

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас была одной из немногих европейских политиков, кто поддержал Эммануэля Макрона с его идеей ввести войска в Украину. Потее словам, “все” готово для того, чтобы помочь Украине победить Путина.

“Я думаю, это также сигналы, которые мы посылаем России, что мы не исключаем разных вещей, - заявила Каллас в интервью подкасту POLITICO Power Play. - Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина победила, а Россия проиграла эту войну”.