Председатель правящей партии призвал отстранить от власти президента Южной Кореи

Опубликовано: 06.12.2024 10:53 , Обновлено: 06.12.2024

Лидер правящей консервативной партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил в пятницу, 6 декабря, что президент Юн Сук Ель должен быть отстранен от власти за попытку ввести военное положение. Также он отверг слухи, что правительство готовится объявить еще одно военное положение.

Выступая в пятницу в парламенте после заседания правящей партии народной власти (ПННП), ее лидер Хан Дон Хун заявил, что Юн отдал приказ об аресте видных политиков на том основании, что они принадлежат к числу “антигосударственных сил”. Однако в администрации президента заявляют, что такого приказа не было, сообщило информационное агентство “Ренхап”.

“Я считаю, что немедленное отстранение президента Юн Сок Ель от должности необходимо для защиты Республики Корея и ее народа в свете вновь открывшихся фактов”, - заявил Хан. При этом он не стал открыто призывать к импичменту и не ответил журналистам, когда его попросили разъяснить ситуацию.

Глава провластной консервативной партии Хан заявил, что существует “высокий риск повторения экстремальных действий, таких как введение чрезвычайного военного положения”, пока Юн остается у власти, что подвергает страну “большой опасности”.

Некоторые члены консервативной партии ранее призвали своего президента Юна уйти в отставку до голосования об импичменте, заявив, что они не хотят повторения истории президента Пак Кын Хе в 2016 году, импичмент которого спровоцировал крах консервативной партии и победу либералов на президентских и всеобщих выборах в парламент.

Ранее главная оппозиционная демократическая партия внесла в парламент предложение об импичменте Юна и назначила голосование на вечер субботы. У оппозиционных сил в парламенте Южной Кореи большинство голосов. Однако теперь за отстранение президента, по всей видимости, проголосуют и депутаты от пропрезидентской партии.

В четверг правящая партия заявила, что выступает против импичмента, но Хан предположил, что позиция может измениться в свете “достоверных доказательств” того, что Юн намеревался арестовать и содержать под стражей оппозиционных политических лидеров в Гвачхоне, расположенном к югу от Сеула.