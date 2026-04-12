Правящая партия Венгрии пожаловалась на административный ресурс оппозиции

Опубликовано: 12.04.2026 22:23 , Обновлено: 12.04.2026

В воскресенье вечером на странице правящей партии Венгрии «Фидес» сообщили, что Центр демократии получил исключительно большое количество сообщений о предполагаемых случаях фальсификации выборов, связанных с оппозиционной партией "Тиса".

“За последние несколько дней мы получили более 1500 запросов. На основании этих запросов мы предприняли необходимые юридические шаги более чем в 800 случаях”, - говорится в сообщении «Фидес».

Обновлено Председатель оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил в социальных сетях, что ему позвонил Виктор Орбан и поздравил с победой на выборах. Позднее премьер-министр Венгрии подтвердил своим сторонникам это заявление.

Там обвинили оппозицию в подкупе избирателей, как за деньги, так и в натуральной форме. Также там утверждают, что избирателям предлагали значительные суммы денег, еду, горячие обеды или некие пакеты в обмен на их голоса.

Также “Фидес” подозревает, что некоторые работодатели организовывали собрания, на которых выражали надежду на голосование сотрудников за партию «Тиса», в том числе угрожали увольнениями.

В публикации ” Фидес” говорится о дезинформации и манипуляциях: якобы социальные сети были наводнены фейковыми новостями, ложными призывами и вводящим в заблуждение контентом, включая фейковые правительственные сообщения, призывы к конфискации удостоверений личности.

Напомним, что в Венгрии завершилось голосование на выборах в парламент. Эта страна - парламентская республика, и победившая партия формирует правительство.

[inf]После обработки 45% голосов у «Тисы» огромное преимущество (51,98%): оппозиционная партия может получить более половины голосов по спискам и более двух третей мандатов в одномандатных округах. У правящей Фидес всего 39,38%.[/inf]

Виктор Орбан и его партия «Фидес» бессменно находятся у власти в Венгрии уже 15 лет, 10 месяцев и 14 дней (с момента вступления в должность 29 мая 2010 года).