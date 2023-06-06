Правительство РФ запретило расследовать аварии на ГЭС за 7 дней до подрыва Каховской дамбы

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Опубликовано: 06.06.2023 15:45 , Обновлено: 04.07.2024

Правительство Российской федерации 30 мая, за 7 дней до подрыва Каховской ГЭС, приняло постановление, которое запрещает расследовать аварии на гидротехнических сооружениях на захваченных в Украине территориях. Запрет действует до 2028 года.

Постановление от 30.05.2023 N873 “Об особенностях применения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области положений законодательства Российской Федерации в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений” опубликовано и находится в свободном доступе на официальных ресурсах.

В нем говорится, что до 1 января 2028 года техническое расследование аварий на опасных производственных объектах и аварий гидротехнических сооружений, произошедших вследствие военных действий, диверсий и террористических актов, не проводится.

Напомним, что Россия отрицает свою причастность к подрыву украинской ГЭС и дамбы в Новой Каховке, которую контролируют российские войска. Там в аварии обвинили украинцев.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что извне Каховскую дамбу невозможно разрушить, так как ее строили на случай даже ядерной войны. По словам украинских военных, взрыв на Каховской ГЭС произошел изнутри, что свидетельствует о причастности россиян.

Страны НАТО и ЕС уже осудили Россию, обвинив в экоциде.

В результате разлива воды, затоплеными оказались десятки поселений. А в зоне бедствия оказались десятки тысяч украинцев по оба берега Днепра в херсонской области (левый контролируют украинцы, правый - россияне).

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