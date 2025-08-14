Правительство РФ предупредило о грядущем "массовом разрушении" жилых домов в России

Опубликовано: 14.08.2025 08:05 , Обновлено: 14.08.2025

Курирующий строительство жилья в России вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что его страну ожидает массовое разрушение домов, переживших все положенные сроки.

В первую очередь, речь идёт о так называемых “хрущевках” - домах, построенных ещё в 1960-е года прошлого века, и возраст которых приблизился 60-70 годам.

“В последние годы мы достаточно много строили - 630 млн квадратных метров за шесть лет. Но у нас заканчиваются нормативные сроки эксплуатации массовых серий домов”, - констатировал вице-премьер РФ.

По словам российского чиновника, срок их эксплуатации уже истекли или истекают. И в случае неприятия мер может произойти “массовое разрушение жилого фонда” по всей России.

“Хрущевки, которые строились в 1960е, благодаря закупленному за рубежом оборудованию, изначально рассчитывались на 50 лет службы, затем срок продлили до 70 лет. «Теперь их срок заканчивается», — предупредил Хуснуллин.

По его словам, в 2024 и 2025 годах износ многоквартирных жилых домов уже привел к сотням коммунальных аварий. Но изнашиваются не только сети, но и сами дома.

Только за последние несколько недель в России рухнули:

Подъезд ветхого жилого дома в Астрахани (три человека пострадали),

часть трехэтажного административного здания в Екатеринбурге,

пятиэтажка в Уфе,

перекрытия в жилом доме на Невском проспекте Санкт-Петербурга,

общежитие техникума в Чите.

При этом план строительства нового жилья, принятый ранее Кремлём, не выполняется. Согласно ему к 2030 году в РФ нужно строить не менее 120 млн квадратных метров жилья. Однако в 2024 году строительство жилья в России, наоборот, упало на 19%, до 90 млн кв м метров.

При этом российские же эксперты настаивают, что даже выполнение плана не поможет, так как зачастую аварийные дома стоят в малых населенных пунктах, где никакого строительства жилья не ведется. Все оно сосредоточено в больших городах.

“При этом в малых городах такой путь невозможен, поскольку там некому покупать. Снос таких домов сейчас идёт только в рамках программы аварийного жилья, но оно далеко не всё признано аварийным”, — заявил вице-президент общественной организации «Опора России» Шлеменков в беседе с изданием «Ридус».