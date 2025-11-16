Пожар «виден из космоса» - стали известны последствия удара Украины по Новороссийску

📷 Фото

Опубликовано: 16.11.2025 20:53 , Обновлено: 16.11.2025

Последствия украинской атаки на нефтяной терминал в Новороссийске оказались настолько масштабными, что их видно даже из космоса. На спутниковых снимках, обнародованных украинским ТГ-каналом, видны обширные выжженные площади — результат удара, который кардинально отличается от предыдущих.

«Одним ударом они остановили 2% мирового экспорта нефти»

Атака на терминал «Шесхарис», принадлежащий компании «Транснефть» и находящийся в Новороссийске, привела к серьёзным последствиям. В Украине утверждают, что были повреждены:

нефтеналивные причалы;

трубопроводная инфраструктура;

насосные агрегаты.

Причем, согласно данным отраслевых порталов, повреждения получили причалы №1 и 1А, которые обслуживают танкеры большого водоизмещения. В результате экспорт нефти был полностью приостановлен на два дня.

Агентство Reuters уже посчитало масштабы ущерба. Из-за удара Украина заблокировала поставки в объёме 2,2 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель, кстати, эквивалентен 2% от всего мирового спроса на «чёрное золото». Естественно, это незамедлительно отразилось на рынке: мировые цены на нефть подскочили более чем на 2%.

[inf]

Что такое«Шесхарис»?

Терминал«Шесхарис» в Новороссийске — один из крупнейших нефтеналивных портов России на Черном море. Через него проходит значительная доля российского экспорта нефти и нефтепродуктов. Его работа критически важна для поставок энергоресурсов на мировые рынки.

Классы танкеров

Aframax и Suezmax— это классы танкеров для перевозки нефти, различающиеся по размеру и грузоподъёмности. Aframax — танкеры дедвейтом до 120 000 тонн, а Suezmax — те, что могут проходить через Суэцкий канал, с дедвейтом до 200 000 тонн. [/inf]

Первые признаки восстановления

Тем временем, судя по последним данным, работа российского терминала постепенно возобновляется. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию LSEG и отраслевые источники, в воскресенье в порту уже были замечены два танкера. А именно: «Арлан» класса Suezmax и «Родос» класса Aframax, которые приступили к загрузке сырой нефти. Это говорит о том, что поставки сырья, пусть и в ограниченном режиме, уже возобновились.

Однако, в то же время, российские военные корреспонденты дают куда менее оптимистичный прогноз. Они считают, что реальный ущерб, нанесённый терминалу, очень серьёзен. По их оценкам, на полное восстановление повреждённой инфраструктуры может потребоваться от нескольких месяцев до полугода.

При этом Генштаб Вооруженных сил Украины заявил, что для ударов по объектам в Новороссийске использовались крылатые ракеты «Нептун» и беспилотные летательные аппараты. А в России заявили, что на порт упали обломки сбитых БПЛА.