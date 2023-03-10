Появилось видео уничтожения российских ЗРК таинственными украинскими дронами

🎥 Видео

Опубликовано: 10.03.2023 10:49 , Обновлено: 10.03.2023

Служба безопасности Украины (СБУ) показала на видео эффективность нового вида дронов-камикадзе. Как отметили эксперты, ранее таких беспилотников на вооружении украинских военных не было.

На кадрах, опубликованных СБУ, видно, как дроны-камикадзе уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс “Тор М2” и дефицитный ЗРК С-300ВМ.

Украинские военные не раскрыли информации о том, какой именно вид беспилотника (ни тип барражирующего боеприпаса, ни его характеристики) применялся для показанной на видео атаки. Не сообщили в СБУ и точное место и время ударов по российским военным целям.

Однако, по мнению специалистов по военному вооружению, проанализировавших видео от СБУ, речь может идти об американских дронах Phoenix Ghost. Информация о том, что Украина может получить от США эти беспилотники появилась еще в прошлом году, передает издание Defense Express.

Тем не менее, эксперты не исключили, что на видео могла быть показана работа совсем других, ранее не анонсированных дронов-камикадзе.

Исходя из анализа видео СБУ, специалисты подчеркнули, что данные дроны предназначены для уничтожения среднебронированных целей, могут взлетать вертикально и оснащены инфракрасной камерой. По мнению экспертов, эти дроны схожи с беспилотниками Switchblade и могут оставаться в воздухе в течение примерно 6 часов.