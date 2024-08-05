Появилось видео с извержением вулкана на Сицилии
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На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Из-за огромных столбов дыма отменили некоторые рейсы в аэропорту.
Из-за проблем, вызванных извержением Этны сообщение с островом сейчас нарушено.
Международный аэропорт Катании задержал, отменил и перенаправил некоторые рейсы из-за того, что дым вулкана мешает видимости пилотов.
Катания расположена на восточном побережье Сицилии, у подножия горы Этна, самого активного вулкана Европы.
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