Появилось видео с извержением вулкана на Сицилии

Подпишитесь на Телеграф:

🎥 Видео

Опубликовано: 05.08.2024 10:33 , Обновлено: 05.08.2024

На итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна. Из-за огромных столбов дыма отменили некоторые рейсы в аэропорту.

Из-за проблем, вызванных извержением Этны сообщение с островом сейчас нарушено.

Международный аэропорт Катании задержал, отменил и перенаправил некоторые рейсы из-за того, что дым вулкана мешает видимости пилотов.

Катания расположена на восточном побережье Сицилии, у подножия горы Этна, самого активного вулкана Европы.