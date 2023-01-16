Появилось видео крушения самолета в Непале, снятое пассажиром

🎥 Видео

Опубликовано: 16.01.2023 09:11 , Обновлено: 16.01.2023

В Сети появилось ужасающее видео авиакатастрофы, которая произошла 15 января в Непале. Его снял один из пассажиров, который вел стрим посадки самолета в Facebook.

Кадры выложило издание Agniban. Видно, что человек через окно иллюминатора снимал, как лайнер заходит на посадку в аэропорту города Покхара.

На видео можно увидеть, как самолет постепенно снижался, чтобы зайти на полосу. Однако дальше он неожиданно наклонился на бок. Дальше видны огонь и слышны крики людей.

[info_b]Внимание! Видео не стоит смотреть впечатлительным людям. [/info_b]

#YetiAirlines का एक #ATR72 विमान #Pokhara के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है.काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने वाला येती एयरलाइंस का एटीआर-72 विमान रविवार सुबह 11 बजे कास्की जिले के पोखरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया.#NepalPlaneCrashVideo #planecrash #NepalPlaneCrash #Nepal pic.twitter.com/TzQ5z7FwSu

— Agniban (@DAgniban) January 15, 2023

Причины аварии пока не известны. Предварительно, самолет влетел в ущелье.

По данным местных властей, 53 пассажира – непальцы. Кроме того, жертвами авиакатастрофы стали пять индийцев, четыре россиянина и два корейца. Также среди пассажиров были граждане Ирландии, Австралии, Аргентины и Франции.

Как сообщили СМИ, на месте падения самолета обнаружили останки 68 человек. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.