Появилось видео, как украинский дрон-камикадзе напал на российскую БМП

🎥 Видео

Опубликовано: 28.12.2022 11:21 , Обновлено: 28.12.2022

В Сети появилось видео, как украинский дрон-камикадзе атаковал боевую машину пехоты (БМП) c сидящими на броне российскими военными.

Кадры опубликовал Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины (СтратКом ВСУ).

На них видно, как на, вероятно, большой скорости, дрон подлетает к БМП и нападает.

Солдаты РФ, по всей видимости, сориентироваться не успели. Как объяснили в NV, один из них открыл по беспилотнику огонь, а второй попытался увернуться от него.

Чем все закончилось, можно только догадываться.

Вероятно, на видео новый украинский дрон-камикадзе eBOSH. Инженеры собрали квадрокоптер и присоединили к нему обычную пластиковую сантехническую трубу, внутрь которой заложили гранату ВОГ-17.

Кроме того, они снабдили аппарат системой управления с видом от первого лица (FPV) — оператор видит изображение с камеры, установленной на дроне, с помощью специальных очков. Так выходит эффект присутствия, будто человек сидит в кабине самолета, пишет dev.ua.