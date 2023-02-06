Появилось видео, как люди бегут по улице падающих зданий в Турции

🎥 Видео

Опубликовано: 06.02.2023 14:09 , Обновлено: 06.02.2023

В турецком городе Диярбакыр здания на одной из улиц начали рушиться, когда там ещё находились люди. На видео попал момент, как они пытаются убежать от катастрофы.

Тем временем,Турция объявила четвертый уровень чрезвычайного положения. Такое состояние подразумевает призыв о международной помощи.

Смотрите видео:

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Ранее Телеграф сообщил, что в обед 6 февраля в Турции произошло ещё одно землетрясение магнитудой в 7,7 балла. По некоторым данным, его почувствовали даже в Грузии. О подземных толчках сообщили жители Батуми.