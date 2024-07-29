Появилось видео, где Эрдоган дал пощечину мальчику, отказавшемуся целовать ему руку

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Опубликовано: 29.07.2024 08:41 , Обновлено: 29.07.2024

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент общения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с детьми. Одному из подошедших к нему мальчиков глава государства прилюдно дал пощёчину, судя по всему, из-за того, что тот не поцеловал ему руку.

По данным турецкого портала Haber3, инцидент произошёл 27 июля в родном для Эрдогана городе Ризе на церемонии вручения ключей к квартирам, выделенным пострадавшим от землетрясения. Пятилетнего мальчика, вышедшего на сцену, Эрдоган хлопнул по лицу, когда тот не выказал ему почтения должным образом.

[info_b]Согласно турецким обычаям, приветствуя старшего, младший должен поцеловать его руку, а затем приложить ее ко лбу, тем самым выказывая ему своё почтение.[/info_b]

Как видно на кадрах ролика, разлетевшегося по соцсетям, стоящий рядом мужчина объяснил мальчику, что нужно сделать, после чего ребёнок приложился к руке Эрдогана и получил от него денежную купюру.