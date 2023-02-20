Появилось видео, что сделали Зеленский и Байден, когда завыли сирены в Киеве

Опубликовано: 20.02.2023 13:33 , Обновлено: 04.07.2024

Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский 20 февраля во время прогулки по Киеву услышали сирены: в украинской столице объявили воздушную тревогу. В Сети появилось видео, как они на это отреагировали.

На кадрах видно, как Байден и Зеленский вместе с охраной и журналистами идут возле Михайловского собора. Известно, что они приехали в храм почтить память украинских военнослужащих, погибших на войне.

Смотрите видео:

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Услышав сирену, они никак не отреагировали, а просто спокойно пошли дальше.

К слову, воздушную тревогу объявили не только в Киеве, но и по всей стране. Украинские телеграм-каналы назвали причиной «взлет носителя ракет «Кинжал» МиГ-31К ВКС РФ с аэродрома Мачулищи» в Беларуси.