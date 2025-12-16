Появились спутниковые снимки с места атаки на российскую подводную лодку

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Опубликовано: 16.12.2025 15:06 , Обновлено: 16.12.2025

Появились первые спутниковые снимки с места атаки украинских подводных дронов на российскую подводную лодку. Британская общественная медиакопорация Би-би-си проанализировала их.

По словам экспертов, кадры запечатлели значительные повреждения причала на российской военно-морской базе в Новороссийске.

На снимке от 5 декабря у причала четко видна подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Изображение, полученное на следующее утро после инцидента в ночь на 16 декабря, хотя и частично закрыто облачностью, демонстрирует серьезные разрушения в углу пирса, где ранее находилась субмарина. Состояние самой подлодки по снимку определить невозможно.









В свою очередь, украинская военная разведка (ГУР) ранее опубликовала видеозапись с камер наблюдения, на которой запечатлен мощный взрыв у пирса, а также заявила, что российская субмарина получила «критические повреждения». В Службе безопасности Украины (СБУ) утверждают, что атака была проведена подводным дроном Sub Sea Baby.

Однако российская сторона отвергла эти заявления. Начальник пресс-службы Черноморского флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев заявил, что информация о «якобы уничтожении» подлодки не соответствует действительности. В заявлении, опубликованном российскими государственными СМИ, факт атаки напрямую не подтверждается и не отрицается, но утверждается, что субмарина не пострадала. При этом сам факт официального комментария Москвы необычный, так как ранее российские военные чаще оставляли сообщения об атаках Украины без ответа.

Впрочем, представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире украинского телевидения продолжает утверждать, что у России в Черном море осталось всего две подлодки аналогичного проекта после данной атаки и уничтожения подлодки «Ростов-на-Дону» в Севастополе в сентябре 2023 года.