Появились новые кадры атаки российского курорта Сочи дронами-камикадзе "Лютый"

🎥 Видео

Опубликовано: 24.07.2025 18:50 , Обновлено: 24.07.2025

Российские пользователи соцсетей и Телеграм-каналы опубликовали видео, снятые сразу после ударов БПЛА-камикадзе "Лютый" на базе АН-196. Их особенность - низкая видимость для радаров и достаточно высокая цена ($200 000).

Такие дроны могут преодолевать расстояние 1 000 км. Но скорость у них низкая - 150 км/ч. Летят “Лютые” на малой высоте, поэтому их не так просто сбить системой ПВО. Также дроны имеют низкое тепловое излучение и как следствие низкий тепловой контраст для тепловизоров, что затрудняет их обнаружение.

Украинский дрон "Лютый"

Власти региона сообщили, что всего в течение ночи с 20:40 23 июля до 01:40 24 июля дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 39 украинских БпЛА самолетного типа:

21 – над акваторией Черного моря;

7 – над территорией Краснодарского края;

11 – над акваторией Азовского моря.

Сколько из них было сбито в районе Сочи, там не уточнили.

Однако местные жители сообщили, что насчитали более десяти взрывов в небе над разными районами Сочи и федеральной территории Сириус. Как минимум три из которых слышали над центром города-курорта.

На одном из видео дрон пролетел над самым дорогим отелем юга России - Mantera Supreme и далее проследовал мимо стадиона Фишт.

По последним данным, первые дроны упали в Адлере, прибрежном районе Сочи. Там обломки упавшего дрона ранили двух женщин: одна скончалась на месте, другая скончалась в больнице. Удар дрона также привёл к пожару в автомастерской. Пожар удалось потушить в течение нескольких часов.

Кроме того украинские беспилотники нанесли удар по железнодорожному мосту. Украинские беспилотники также нанесли удар по складу горючего недалеко от аэропорта Сочи, что привело к пожару .

Кроме того, беспилотники атаковали топливный склад «Лукойла» в Сириусе, примерно в 30 км к югу от Сочи. Там вспыхнул крупный пожар. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате взрыва пострадали 11 человек, четверо из которых госпитализированы.

«Пожалуйста, воздержитесь от поездок на автомобиле и пеших прогулок в этом районе», — написал глава местного самоуправления Дмитрий Плишкин в своём Telegram-канале. Он также призвал жителей не публиковать в интернете фотографии и видео, но те не послушались.э

Тем временем, президент Абхазии Бадра Гунба сообщил, что некоторые из беспилотников, атаковавших российскую территорию в ночь на 24 июля, нарушали воздушное пространство непризнанной республики.