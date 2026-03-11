Появились кадры атакованного Ираном тайского сухогруза в Ормузском проливе

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Опубликовано: 11.03.2026 14:56 , Обновлено: 11.03.2026

В соцсетях появились первые кадры с последствиями удара, вероятно, иранского БЭК по сухогрузу Mayuree Naree под Тайским флагом, вышедшим в Ормузский пролив из ОАЭ.

На фотографиях, опубликованных Королевским военно-морским флотом Таиланда, видно густой черный дым, поднимающийся из корпуса и надстройки корабля, а в воде видны спасательные плоты.

















Сообщается, что находившиеся в момент удара в машинном отделение 3 членов экипажа пропали без вести, оставшихся 20 удалось спасти.

Грузовое подверглось нападению в среду вскоре после выхода из порта в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили Королевские военно-морские силы Таиланда.

Судно Mayuree Naree, сухогруз, принадлежащий тайской компании Precious Shipping Pcl, покинуло порт Халифа в ОАЭ и направлялось в порт Кандла в Индии.