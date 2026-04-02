Telegraf.news
ru

Появились фото разрушенного моста-шедевра, соединявшего Тегеран с севером страны

Появились фото разрушенного моста-шедевра, соединявшего Тегеран с севером страны
Подпишитесь на Телеграф:

В Иране был разрушен мост в Кередже, соединяющей Тегеран с северными регионами. Само сооружение считалось одной из самых сложных конструкций в стране.

“Час назад в результате атаки со стороны сионистского режима и США был разрушен мост B1, который считался инженерным шедевром Ирана и одним из самых сложных инженерных сооружений в мире. В результате этого некоторые районы столкнулись с проблемами электроснабжения”, - сообщило агентство Tasnim 12 часов назад.

И вот пришли сообщения о повторном ударе по мосту, говорится в новости иранского информационного агентства Fars.

  • default-alt-content
  • default-alt-content

Атака произошла, когда спасательные службы оказывали помощь пострадавшим в результате предыдущего удара, сообщает Fars. Власти провинции Альборз призвали людей избегать этого места.

В результате американо-израильского нападения на мост погибли два человека и многие получили ранения.

Темы: