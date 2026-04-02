Появились фото разрушенного моста-шедевра, соединявшего Тегеран с севером страны
В Иране был разрушен мост в Кередже, соединяющей Тегеран с северными регионами. Само сооружение считалось одной из самых сложных конструкций в стране.
“Час назад в результате атаки со стороны сионистского режима и США был разрушен мост B1, который считался инженерным шедевром Ирана и одним из самых сложных инженерных сооружений в мире. В результате этого некоторые районы столкнулись с проблемами электроснабжения”, - сообщило агентство Tasnim 12 часов назад.
И вот пришли сообщения о повторном ударе по мосту, говорится в новости иранского информационного агентства Fars.
Атака произошла, когда спасательные службы оказывали помощь пострадавшим в результате предыдущего удара, сообщает Fars. Власти провинции Альборз призвали людей избегать этого места.
В результате американо-израильского нападения на мост погибли два человека и многие получили ранения.