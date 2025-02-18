"Потрясающе" - Катание лыжников во время извержения Этны попало на видео

🎥 Видео

Опубликовано: 18.02.2025 19:04 , Обновлено: 18.02.2025

В Сети появились видео катания лыжников во время извержения вулкана Этна, который расположен на итальянской Сицилии. Ролики собрали уже больше 10 тыс. просмотров.

“Катание на лыжах на Этне во время извержения. Потрясающе”, - написал опубликовавший видео пользователь соцсети Х.

Заметно, что лыжников, катающихся по снежному склону, ничуть не смущает извержение лавы из вулкана неподалеку от них.

К слову, это первое извержение Этны в 2025 году, оно началось 11 февраля. На прошедших выходных туристы со всего мира отправились туда, чтобы подобраться к жерлу вулкана и понаблюдать за извержением.

При этом мэр сицилийского города Адрано, который расположен ближе всего к месту извержения, издал указ, запрещающий кому-либо приближаться к потокам лавы, [link href=“https://ru.euronews.com/my-europe/2025/02/18/thousands-of-hikers-climb-sicilys-mount-etna-to-witness-eruption?utm_source=telegram.messenger&utm_campaign=feeds_bcs_topstories&utm_medium=referral” target=“_blank” rel=“noopener”] передал [/link] телеканал Euronews.