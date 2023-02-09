Maxar показала спутниковые фото разрушенного землетрясением города в Турции
📷 Фото
Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки турецкого города Антакья, который сильно пострадал из-за землетрясения.
Там отметили, что кадры сделали 8 февраля.
На фото повреждения видны по всей территории города. Обвалилось большое количество многоэтажек.
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Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения, которые затронули соседнюю Сирию.
По последним данным, число погибших в результате мощных землетрясений в Турции достигло 12873 человек. Еще 62 937 получили ранения. В Сирии в целом погибли по меньшей мере 2 992 человека.