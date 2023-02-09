Maxar показала спутниковые фото разрушенного землетрясением города в Турции

📷 Фото

Опубликовано: 09.02.2023 09:09 , Обновлено: 09.02.2023

Компания Maxar Technologies опубликовала спутниковые снимки турецкого города Антакья, который сильно пострадал из-за землетрясения.

Там отметили, что кадры сделали 8 февраля.

На фото повреждения видны по всей территории города. Обвалилось большое количество многоэтажек.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Maxar/status/1623464524090314753”]

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошли мощные землетрясения, которые затронули соседнюю Сирию.

По последним данным, число погибших в результате мощных землетрясений в Турции достигло 12873 человек. Еще 62 937 получили ранения. В Сирии в целом погибли по меньшей мере 2 992 человека.