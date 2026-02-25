Постпред России в ООН назвал себя украинцем

Опубликовано: 25.02.2026 14:44 , Обновлено: 25.02.2026

Постоянный представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензя, родившийся в Волгограде, решил сделать камбэк и заявил, что он украинец. Это произошло на заседании Совбеза, посвященного годовщине начала войны России против Украины.

«Если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия, что я не знаю, ее трудно найти даже в Украине. Она из Запорожских казаков. Мой отец щирый украинец, да и мать тоже, из казаков. Пощирее чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник», — заявил Небензя на смеси русского языка и суржика.

Затем российский чиновник ещё раз повторил, что для него нет разницы между украинцами и русскими. Небензя заявил, что ему жаль, что в Украине гибнут люди, а потом пообещал, что Россия все равно продолжит войну в Украине, чтобы «этих людей вы больше не зомбировали».

Представитель РФ заявил, что встреча Совбеза, посвященная годовщине начала войны, «не имеет никакого отношения к поддержанию международного мира и безопасности», и обвинил европейские государства в разжигании войны при игнорировании переговоров.

В ответ замминистра иностранных дел Украины Марина Беца не согласилась с российскими визави и заявила, что Небензя — «не украинец». Также она напомнила российскому дипломату, что украинцы и русские никогда не были одним народом, и у них разная история и идентичность.

Беца утверждает, что вторжение Российской Федерации — это «война против основанного на правилах международного порядка», назвав массовые удары по гражданскому населению, ядерные риски и вывоз детей потенциальными военными преступлениями.

Подчеркнув, что для мира необходимо «немедленное прекращение огня», она призвала присутствующие страны к ужесточению санкций, усилению противовоздушной обороны (ПВО) Украины и обязательным гарантиям безопасности.

Заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН) состоялось на пятом году войны в Украине, по случаю чего заместитель Генерального секретаря (ООН) назвала ее «пятном на нашей коллективной совести», призвав к немедленному, полному и безоговорочному прекращению огня.

Она напомнила, что 2025 год стал самым смертоносным для мирного населения с 2022 года, и подчеркнула, что для достижения прочного мира необходимо уважать суверенитет Украины.