Поставки оружия в Украину закончатся только после начала мирных переговоров - Минобороны Италии

Опубликовано: 13.12.2022 14:12 , Обновлено: 13.12.2022

Министр обороны Италии Гидо Кросетто заявил 13 декабря, что поставки оружия в Украину прекратятся, как только начнутся мирные переговоры о прекращении российского вторжения. По его мнению, посредником может стать Евросоюз.

“Я отдаю себе отчет в том, что военная помощь рано или поздно должна прекратиться, и закончится она тогда, когда мы проведем мирные переговоры, на которые мы все надеемся”, - заявил министр обороны Гидо Кросетто, выступая в верхней палате Сената Италии.

По его словам, Евросоюз может стать гарантом договоренностей и посредником. В то же время, Гидо Кросетто признался, что не видит готовности к началу переговоров ни в Украине, ни в России.

Ранее в этом месяце Кабинет министров Италии принял постановление, позволяющее ему продолжать поставлять Украине оружие в течение всего следующего года, не запрашивая официального одобрения парламента на каждую новую поставку.