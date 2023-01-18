Посольство России признало Крым частью Украины

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Опубликовано: 18.01.2023 08:06 , Обновлено: 04.07.2024

Посольство России в Швеции во вторник, 17 января, опубликовало на своей официальной странице в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

На карте, где сравниваются средние цены на топливо в Европе (без указания источника данных), Украина изображена в международно-признанных границах, включая Крым.

Это сразу же заметили пользователи. Некоторые в комментариях посоветовали России забрать войска из Крыма.

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Financial Times заявил, что не против вернуть Крым невоенным путем. Но готов решить все и на поле боя.

«Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только «за». Если решение не предусматривает деоккупации и Крым будет в составе Российской Федерации, то никто не должен тратить на это свое время», — сказал он.