Послы ЕС не смогли согласовать новые санкции против России — Politico

Опубликовано: 16.02.2023 12:50 , Обновлено: 16.02.2023

Послы стран ЕС не смогли согласовать новый, десятый пакет санкций против России из-за каучука. Об этом сообщило Politico 16 февраля.

По информации издания, Италия, Германия и Польша выступили против внесения в пакет запрета на импорт российского синтетического каучука.

В 2021 году Россия экспортировала каучук на сумму около $2 млрд, из них около $700 млн пришлись на Евросоюз. Некоторые виды каучука уже попали под санкции.

Каучук используют в том числе при производстве шин.

Ранее Еврокомиссия официально предложила к одобрению государствами-членами ЕС 10 пакет санкций против России. В частности, ЕК предложила «дальнейшие запреты на экспорт на сумму более 11 млрд евро, чтобы лишить российскую экономику критических технологий и промышленных товаров».