Послы ЕС «единогласно» одобрили выделение Украине 18 млрд евро

Опубликовано: 13.12.2022 08:44 , Обновлено: 13.12.2022

Послы стран Евросоюза «единогласно» одобрили пакет финансовой помощи Украине в размере 18 млрд евро в 2023 году. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Председательства Чехии в Совете ЕС 12 декабря.

«ЕС выполняет свое обещание помочь Украине противостоять России, и ЕС остается единым», —написано в посте.

Днем ранее Совет Евросоюза согласовал соответствующий законодательный пакет.

Сумма займа Украины в 2023 году составит 18 миллиардов евро со льготным периодом на 10 лет. Государства-члены ЕС возместят основную часть процентных расходов за счет внешних целевых доходов.

Ранее стало известно, что Венгрия официально заблокировала выделение Украине этих денег. В то же время, она добивается перевод задержанных ранее ЕС 5,8 млрд евро из-за «слабой независимости судебной системы», сообщило Reuters, и еще 7,5 млрд евро из-за коррупции.

В Еврокомиссии в ответ на это заявили, что Евросоюз не может позволить одной стране-члену сорвать финансовую поддержку Украины.