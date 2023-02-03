Последние призывы Путина не оказывают эффекта на россиян - ISW

📊 Анализ

Опубликовано: 03.02.2023 20:12 , Обновлено: 03.02.2023

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что, по их наблюдениям, заявления Путина "не оказывают желаемого эффекта" на россиян.

Владимир Путин, выступая в “Сталинграде” (так в РФ на время переименовали Волгоград), продолжил продвигать нарратив, что России угрожают западные союзники Украины. Он использовал речь, чтобы повторить свои завуалированные намеки на ядерный арсенал своей страны, но также заявил, что немецкие танки могут каким-то образом представлять внутреннюю угрозу для ее границ.

По данным аналитического центра Института изучения войны, эти заявления и аналогичные комментарии кремлевских чиновников “не дают желаемого усиления желания россиян участвовать в войне”.

В ISW заявили, что сделали такой вывод а том числе и потому что в России увеличилась количество желающих покинуть страну. Российские государственные службы даже объявили, что прием заявлений на получение новых биометрических иностранных паспортов был приостановлен. В ISW считают, что главной причиной стал дефицит материалов, вызванный массовым исходом россиян на фоне мобилизации.

“Увеличение числа заявлений на получение паспортов указывает на то, что усилия социальных служб по возвращению “специальной военной операции” домой в Россию и возрождению патриотического пыла не дают желаемого эффекта”, - сделали вывод в ISW.

“Кремлю не нужно смотреть дальше паспортной статистики, чтобы опросить внутреннее отношение к желанию российского населения участвовать в войне Путина”, - написали в своем ежедневном анализе эксперты ISW.