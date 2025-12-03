После завоевания Покровска Россию встретит "пояс крепостей"? Что ждёт Россию и Украину

📊 Анализ

Опубликовано: 03.12.2025 12:56 , Обновлено: 03.12.2025

После более чем 18 месяцев ожесточенных боев, унесших тысячи жизней, российские войска установили контроль над разрушенным городом Покровск на востоке Украины, утверждают в России. Киев пока не подтвердил потерю города, а западные обозреватели не сомневаются, что это, если и не произошло, то случится в ближайшее время.

Как заявил президент России Владимир Путин 2 декабря, Покровск теперь является «хорошей базой» для достижения первоначальных целей войны, предоставляя войскам возможность наступать в «любом направлении», которое Генштаб «сочтет наиболее перспективным».

Однако аналитики сомневаются в способности России превратить этот тактический успех в крупный стратегический прорыв. Как отметил военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Рёпке, для Украины утрата Покровска — «ещё одно болезненное поражение в пропагандистской войне против России». «Оно доказывает, что ВСУ не в состоянии остановить наступление России, а лишь могут его замедлять», — считает Рёпке.

С военной точки зрения ценность города уже значительно снижена. «Стратегически бывший транспортный узел для Киева уже не имел значения, поскольку все дороги в Покровск и из Покровска либо уничтожены, либо блокированы дронами, либо ведут на занятые Россией территории», — анализирует Рёпке.

Для Москвы, по его мнению, взятие разрушенного города — тактический успех, дающий «укреплённую местность вблизи фронта» для размещения войск и артиллерии. «Покровск может послужить плацдармом для дальнейшего наступления на запад в направлении Днепропетровской области», — полагает эксперт. Кроме того, контроль над городом позволяет «перерезать украинские логистические пути к соседнему городу Мирноград», который, вероятно, станет следующей целью.

Однако Институт изучения войны (ISW) в своем последнем отчете указывает, что «заявления Путина переоценивают легкость, с которой российские войска смогут осуществлять крупномасштабные прорывы из Покровска». Аналитики института отмечают ряд серьезных препятствий:

Наличие у украинских войск эффективных полевых укреплений к западу, северу и северо-востоку от города.

Особенности рельефа и водные преграды, затрудняющие маневр.

Вероятная истощенность российских подразделений, понесших значительные потери в многомесячных боях.

«Российские войска, вероятно, столкнутся с рядом проблем при наступлении из Покровска», — резюмирует ISW.

Более того, американский институт подчеркивает, что основное оперативное значение захвата Покровска — лишение Украины ключевого логистического узла — было достигнуто Россией еще летом 2025 года. «Российский захват Покровска не окажет существенного влияния на способность России достичь цели Путина по немедленному захвату всей Донецкой области, — отмечается в отчете. - Российским войскам еще предстоит захватить “Пояс крепостей” — главную линию обороны Украины в Донецкой области».

Рёпке также скептически оценивает немедленное стратегическое влияние события: «Помимо этого, захват Покровска вряд ли окажет большое влияние на войну за остальную часть Донбасса». Два оставшихся под контролем Украины крупных города региона — Славянск и Краматорск — находятся более чем в 50 километрах, и сражение за них пока не началось.

Падение Покровска стало символом текущего состояния конфликта: изматывающая позиционная борьба, в которой постепенное продвижение России достигается колоссальными человеческими и материальными потерями. Город, чье население уничтожено, а промышленность разрушена, утратил даже свое стратегическое значение, превратившись, по выражению обозревателя BILD, в «кровавый указатель на пути возобновления мирных переговоров».

Дальнейший ход войны будет зависеть от того, сумеет ли Россия нарастить силы для нового рывка с захваченных позиций или линия фронта стабилизируется, ознаменовав еще один этап в войне на истощение.