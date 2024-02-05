"Портал в ад" - Власти России решили блокировать VPN с 1 марта - Мизулина

Опубликовано: 05.02.2024 18:18 , Обновлено: 05.02.2024

Глава российской организации «Лига безопасного Интернета" Екатерина Мизулина на встрече с уральскими школьниками подтвердила 5 февраля, что в России с началом весны начнут блокировать VPN - сервисы, которые помогают обходить государственные блокировки сайтов в Интернете.

«По источникам интернета, с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы будут заблокированы. Скажите, пожалуйста, правдивая ли эта информация?», - спросил школьник у функционерки.

[inf]Екатерина Мизулина - член Общественной палаты РФ, глава Лиги безопасного интернета. Дочь российской сенаторши Елены Мизулиной.[/inf]

Та в ответ решила напугать школьников. “Вы создаете в своем гаджете дыру, через которую данные передаются третьим лицам, и таким образом многие попадают в лапы мошенников и других нехороших людей. С точки зрения вашей личной безопасности — этими приложениями пользоваться нельзя. Из-за этого государство и принимает такие меры… VPN, особенно бесплатный, это вообще портал в ад!”, - заявила она.

Ранее российские СМИ [link href=“https://t.me/rusbrief/197631” rel=“noopener” target=“_blank”] написали [/link] со ссылкой на источники в Совете Федерации и Роскомнадзоре, что в самом ведомстве в прошлом году был подписан тайный приказ о блокировке сервисов VPN с 1 марта 2024 года.

Обновлено 5 февраля в Роскомнадзоре сообщили, что средства обхода блокировок в РФ запрещены, а с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию таких сервисов.

Ранее Телеграф писал, что если часть виртуального пространства оказалась вам недоступной, возможность просматривать любимые ресурсы и социальные сети вернет VPN. Эта аббревиатура расшифровывается как Virtual Private Network или «виртуальная частная сеть».

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