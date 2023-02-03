Помпео рассказал, почему Путин не такой опасный, как Си Цзиньпин

🎤 Мнение

Опубликовано: 03.02.2023 16:59 , Обновлено: 15.11.2024

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что считает, что президент Китая Си Цзиньпин стремится к мировому господству и представляет большую угрозу для планеты, чем Владимир Путин.

“Он хочет гегемонии по всему миру со своим марксистско-ленинским видением и китайским экономическим и политическим господством в каждом уголке мира. Это его порочная цель. Мы обязаны следующему поколению дать отпор”, - заявил Майк Помпео.

По его словам, Владимир Путин не выглядит таким страшным из-за экономической и интеллектуальной слабости России. На вопрос, является ли китайский лидер более опасным, чем его российский коллега, который вторгся в Украину почти год назад, Майк Помпео ответил: “Безусловно. [Путин] Даже не близко”.

“У Владимира Путина очень мощная ядерная программа, но экономика зависит от одной отрасли… Си Цзиньпин - совсем другое существо. Земной шар зависит от него экономически, у него 1,4 миллиарда человек. У него экономика, которая по размерам соперничает с экономикой Соединенных Штатов Америки, высокоэффективная космическая, военная и кибернетическая программа. И это - возможности. И теперь мы также увидели его намерения”, - рассказал Майк Помпео.

По его мнению, хотя Путин верит в великую Россию, “у него нет иллюзий относительно своей способности доминировать в мире”.

Майк Помпео занимал пост госсекретаря США при Дональде Трампе с 2018 по 2021 год, а до этого был директором ЦРУ. Ранее он рассказал о встрече с Владимиром Путиным, на которой он “посмотрел ему в глаза” и “увидел зло”. “Не заблуждайся на этот счет, он плохой парень”, - заявил он.