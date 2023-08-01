Полуобнажённые женщины и боевая раскраска. В Бразилии провели Великое собрание лидеров хранителей Матери-Земли

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Опубликовано: 01.08.2023 11:02 , Обновлено: 01.08.2023

В деревне Алдея-Пиарасу в центральной части Бразилии на днях прошло Великое собрание лидеров хранителей Матери-Земли. Таким звучным названием участники необычного саммита окрестили съезд вождей коренных народов Амазонки, на который собралось более 800 представителей местных племён.

Сбор вождей бразильских племён совсем не походил на привычные деловые саммиты политических лидеров: представители коренных народов Амазонки были одеты в традиционные наряды, допускающие женщинам обнажать грудь. Отличить степень значимости в племенной иерархии у “делегатов саммита” можно было по характерным головным уборам, украшенным разноцветными перьями, а также по ритуальной раскраске на лицах. Дневные обсуждения и выступления политических и общественных лидеров ночью сменяли традиционные танцы. Атмосферные фотографии опубликовало издание The Guardian.

Формальным поводом для сбора представителей племён Амазонии стало празднование 91-летия самого уважаемого вождя индейского племени каяпо Раони Метуктире, который известен во всём мире как активный экозащитник, выступающий за спасение лесов Амазонки от бесконтрольной вырубки, а также за совместное решение проблемы глобального изменения климата мировыми державами.

Фото: The Guardian

На собрании, которое продолжалось на протяжении нескольких дней, помимо представителей коренных племен Амазонии (каяпо, яномами, мундуруку, шипайя, ксикрин, кренак, вапичана, гуахара, пайакан, арара, панара) приняли участие также местные чиновники и представители бразильского правительства, а также экологи и учёные из разных стран. Ожидалось, что мероприятие также посетит президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, однако, он не смог присутствовать из-за болезни.

Примечательно, что спонсорами съезда вождей коренных племен Амазонии стали не только сами участники, но и иностранные благотворители. Среди них журналисты The Guardian назвали британского короля Чарльза III, популярного музыканта Стинга и даже патриарха православной церкви.

В числе вопросов, которые поднимали участники встречи в Бразилии, было их участие в двух предстоящих критически важных международных климатических саммитах - саммите Амазонки в городе Белен, на котором лидеры Бразилии, Колумбии, Перу, Боливии, Венесуэлы, Гайаны, Французской Гвианы и Суринама будут решать судьба тропических лесов, и климатического саммита CОР30 ООН в 2025 году. Раони и другие лидеры считают, что коренные народы Амазонии должны участвовать в них не в статусе наблюдателей, а полноценных участников, потому что именно они “зарекомендовали себя как хранители наиболее хорошо сохранившихся лесов в мире”.

“Я жду возможности принять участие. Когда национальные лидеры обещают обсудить этот вопрос, мы, коренные жители, прислушиваемся к ним. Но мы также обсуждаем эти вопросы между собой, и у нас есть идеи о том, как остановить уничтожение леса”, - заявил Раони Метуктире.