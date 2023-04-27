Польский генерал Скшипчак рассказал, каким будет контрнаступление Украины - "Мне не до смеха"

🎤 Мнение

Опубликовано: 27.04.2023 10:47 , Обновлено: 27.04.2023

Генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий сухопутными войсками Польши дал свой прогноз будущего наступления ВСУ на российские позиции. По его словам, россияне организовали мощную линию обороны.

“Русские вводят танки Т-55 и Т-62 на оборонительные позиции, что смешит весь мир. Я танкист и мне не до смеха”, - рассказал генерал Вальдемар Скшипчак.

Союзники Украины ожидают, что контрнаступление начнется весной или в начале лета. Украинцы должны подготовить к наступательным действиям соединения численностью 9-12 бригад — около 50 тысяч солдат, вооруженных западными основными боевыми танками — «Челленджерами» и «Леопардами».

Генерал Скшипчак в интервью fronda.pl напомнил, что «в направлении Запорожья русские с декабря прошлого года расширяют систему оборонительных укреплений и минируют там абсолютно все».

“Все подходы заминированы, отделены различного рода инженерными заграждениями и укомплектованы оборонительными пунктами, которые маскируются и готовятся вести огонь по наступающему противнику”, - пояснил он.

“Поэтому, чтобы прорвать такую ​​оборону на запорожском направлении, украинцы, на мой взгляд, должны иметь огневое преимущество 4-5 к одному. Вопрос в том, могут ли они себе это позволить. Если американцы говорят, что они подготовили и обучили девять бригад, они могут только, выражаясь сленгом, дать кому-то по носу и ничего более”, - оценил он.

“Эти девять бригад - всего лишь капля в море нужд для наступлении. Их хватит только на короткий удар, не глубже 20-30 километров… И наступление будет завершено, - добавил бывший командующий Сухопутными войсками Польши. - У атакующих войск должны быть прикрыты крылья. Что будут делать украинцы?”

Польский генерал напомнил, что “нельзя сейчас делать так, чтобы кто-то вырвался, как на Седане в 1940 году (прорыв немецких войск к Ла-Маншу - Ред.). Если во время такой атаки не будет защищенных флангов, эти войска будут потеряны».

Генерал рассказал, что русские «сознательно готовились к обороне». “На оборону отправляют танки Т-55 и Т-62, над которыми смеется весь мир. Я танкист и мне не до смеха. Если такой танк хорошо замаскирован, спрятан и закреплен, стреляет 100- или 115-мм снарядами и попадает в башню Абрамса, я гарантирую, что тот остановится и дальше не пойдет. Этот снаряд, конечно, не пробьет дыру в этом Абрамсе, но выведет экипаж из строя. Многие этого не осознают, но я лично видел, как выглядит экипаж танка после попадания небронебойного снаряда с тупой боевой частью - в такой машине это вызывает сильнейший шок, и у солдат танкистов идет кровь из ушей , нос и глаза. Что такой солдат сможет делать дальше? Абсолютно ничего”, - объяснил он.

Получат все необходимое вооружение

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина уже получила 98% всего необходимого вооружения. “В течение зимы наша коалиция позволила ВСУ генерировать возможности, необходимые для защиты и отвоевания частей суверенной территории Украины”, - похвалился американский генерал.

Однако в Украине настаивают, что партнёры недостаточно быстро передают ВСУ военную помощь. По данным издания Foreign Policy, главком ВСУ Валерий Залужный просил намного больше оружия, чем США смогли поставить.

“На мой взгляд 97-98 % - это слишком. Но он исходит из определенной математики. Техники должно быть намного больше, снарядов действительно дефицит, особенно тяжелых калибров. Мы пытаемся решить эту проблему”, - прокомментировал слова Каволи советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам,Украине “никогда не будет достаточно оружия”. Что касается наступления, то украинский политик настаивает на том, что будут произведены “десятки действий на разных направлениях”.