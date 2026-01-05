Польские фермеры объявили о массовых протестах

Опубликовано: 05.01.2026 17:03 , Обновлено: 05.01.2026

В польском Кельце прошла очередная акция протеста фермеров против соглашения ЕС с МЕРКОСУРом. На пятницу, 9 января, намечено мероприятие в столице Польши - Варшаве.

Главная цель протеста, координируемого Национальным фермерским протестным советом (OOPR), остается неизменной: противодействие торговому соглашению Европейского союза со странами Меркосур. Ожидается, что именно пятничный протест станет кульминацией этих акций, организованных непосредственно перед переговорами в Брюсселе.

[inf]МЕРКОСУР (MERCOSUR) — это сокращение от Mercado Común del Sur (с исп. «Общий рынок Юга»). Это южноамериканский торгово-экономический и политический союз. Его часто называют “Южноамериканским аналогом ЕС”, хотя уровень интеграции там значительно меньше.[/inf]

«Мы, польские фермеры, будем защищать то, что принадлежит нам – наши фермы, польские земли. Прежде всего, мы призываем жителей нашего города поддержать нас в наших действиях», – призвал Томаш Огнесшски, вице-председатель профсоюза фермеров NSZZ «Солидарность».

По его словам, разрешение на поставки сельскохозяйственной продукции из Южной Америки сильно повредит бизнесу польских фермеров.

«Общество должно понимать, что продукция, поступающая в нашу страну, будет очень низкого качества. Польские продукты питания отличаются очень хорошим качеством. Поэтому фермеры должны производить, а потребители должны потреблять эту продукцию», - сказал польский профсоюзный функционер.

Однако фермеров в Польше волнует не только новое соглашение с Южной Америко. Среди называемых проблем: наплыв продукции из Украины и слишком дешевые цены внутри страны.