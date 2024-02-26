Польская экономика побила рекорд за всю историю

Опубликовано: 26.02.2024 07:40 , Обновлено: 25.02.2024

Польский фонд развития сообщил, что за 2023 год весь экспорт товаров из Польши составил 351,02 миллиарда евро. Что стало самым высоким уровнем за историю ведения статистики. Профицит товарооборота также был самым высоким.

“За прошлый год товарный экспорт составил 351,02 млрд евро (предварительные данные), то есть оказался на самом высоком уровне за всю историю. Экспорт в 2023 году составил 1,4%. больше, чем в 2022 году », — рассказал Михал Колаша, аналитик Польского фонда развития, передает PAP.

По словам эксперта, импорт товаров в Польшу в этом же году сократился на 7% и составил 340,5 млрд евро.

«Увеличение экспорта в прошлом году, сопровождавшееся одновременным снижением импорта, привело к положительному и рекордно высокому балансу товарооборота в Польше. Профицит торговли товарами по итогам двенадцати месяцев 2023 года составил 10,56 млрд евро и оказался на самом высоком уровне за всю историю доступных данных”, - заявил Михал Колаша.

Предыдущий рекорд профицита торговли товарами в Польше был зафиксирован в 2020 году. Тогда она составил чуть более 10,5 млрд евро.

А что в Беларуси?

В Беларуси, по данным Белстата, сальдо внешней торговли товарами и услугами было положительным и составило 480,7 млн долларов. А весь внешнеторговый оборот увеличился на 6,8% по сравнению с прошлым годом и превысил $95 млрд.

Однако внешняя торговля товарами для Беларуси ушла в минус на $2,4 млрд. Все потому, что импорт товаров в страну составил 41,7 млрд долларов, в то время как экспорт - $39,4 млрд.

https://wgospodarce.pl/informacje/138576-polski-rekord-eksportowy-wszech-czasow