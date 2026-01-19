Польшу Трамп тоже позвал в альтернативу ООН

Опубликовано: 19.01.2026 17:17 , Обновлено: 19.01.2026

Как стало известно польскому изданию Onet, Дональд Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого войти в состав Совета мира, которому поручено контролировать ситуацию в секторе Газа. Ранее подобные приглашения получали, среди прочих, Владимир Путин, Александр Лукашенко и премьер Венгрии Виктор Орбан.

Изначально планировалось, что Совет мира будет курировать деятельность временного «палестинского технического правительства», созданного в секторе Газа, однако в планах Вашингтона — сделать организацию постоянной. Правда, за постоянное место в организации придётся заплатить 1 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

Дональд Трамп станет председателем Совета мира и будет утверждать все решения. В его состав также войдут:

госсекретарь США Марко Рубио,

бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр,

специальный посланник Трампа Стив Уиткофф,

зять президента США Джаред Кушнер,

американский бизнесмен Марк Роуэн,

президент Всемирного банка Аджай Банга,

и советник Трампа Роберт Габриэль.

В то же время бывший министр иностранных дел Болгарии Николай Младенов, который станет Верховным представителем по сектору Газа, как ожидается, будет выполнять функции связующего звена между Советом мира и временным правительством в Газе.

Агентство AFP сообщило, что приглашения в Совет мира должны получить политики примерно из 60 стран, в том числе лидеры стран Ближнего Востока, Франции, Германии, Италии, Венгрии, Румынии, Австралии и Канады, а также представители Европейской комиссии.

В проекте Совета мира предусмотрено, что каждая страна-член Совета будет оставаться членом не более трёх лет с момента вступления в силу устава. Председатель, т. е. Трамп, будет лично принимать решения о продлении членства тех или иных стран по истечении срока. Однако трёхлетнее ограничение не распространится на страны, которые внесут в Совет мира более 1 миллиарда долларов в течение первого года после начала действия устава организации.