Польша решила устроить сеть убежищ в крупнейшем городе на границе с Беларусью

Опубликовано: 03.11.2025 13:36 , Обновлено: 03.11.2025

Власти польского Белостока, находящегося в 45 километрах от границы с Беларусью, объявили о масштабном проекте по созданию сети убежищ гражданской обороны. Вместо одного центрального объекта будет построено 16 пунктов, рассредоточенных по разным микрорайонам города.

Это решение, как подчеркивают в мэрии, призвано сделать защиту населения “легкодоступной” и “эффективной” в случае чрезвычайной ситуации.

Власти города заявили, что Белосток потенциальноподвергается риску не только в случае прямого военного столкновения, но и из-за “регулярных инцидентов” с нарушением польского воздушного пространства.

«Мы хотим, чтобы защита населения была рассредоточена по всему городу и была легкодоступна для жителей», — заявили городские власти. Эта концепция была разработана с учетом опыта гражданской обороны Украины.

Вице-мэр Белостока Марек Масальский, курирующий Управление по управлению кризисными ситуациями, уточнил детали проекта в интервью Kurier Poranny. По его словам, помощь будет оказана шестнадцати школам, на базе которых, судя по всему, и разместятся убежища.

«Планируется оказать помощь шестнадцати школам в случае необходимости. Например, школы будут оснащены системами сбережения энергии. Сейчас мы работаем над концепцией таких систем», — рассказал Масальский.

Строительство и оснащение убежищ будет финансироваться за счет средств Национального центра управления чрезвычайными ситуациями. Этот орган действует в рамках более широкой государственной программы.

В октябре правительство Польши приняло законопроект о Фонде безопасности и обороны в рамках Национального плана восстановления и реконструкции. На создание инфраструктуры безопасности предусмотрено около 20 миллиардов злотых.

Как заявила министр финансов и региональной политики Катажина Пелчиньская-Наленч, Польша стала первой страной Европейского союза, которая направила средства из Национального фонда восстановления на цели обороны и безопасности.

Ранее Министерство внутренних дел и администрации Польши поручило провести масштабную проверку существующей инфраструктуры. К 12 сентября 2025 года было проведено около 4000 проверок существующих объектов. По результатам проверок Государственная противопожарная служба определила, что более 1000 защитных сооружений по всей стране способны выполнять свои функции в соответствии с новыми нормативами.

Эти нормативы были введены МВД Польши еще в мае. Тогда же для убежищ и укрытий были установлены три категории. Крупнейшее из планируемых убежищ в Белостоке, рассчитанное на 3000 человек, будет соответствовать самой высокой категории.

Ранее Telegraf.news писал, что власти Беларуси не раз заявляли, что не хотят воевать с Европой и все учения и действия на своей территории носят лишь оборонительный характер.