Польша решила передать танки Leopard Украине без согласия Германии

Опубликовано: 19.01.2023 13:12 , Обновлено: 19.01.2023

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не будет ждать одобрения Германией поставок танков Leopard в Украину. По его словам, здесь важна скорость принятия решений.

“Одобрение здесь вторично. Мы либо быстро договоримся, либо сами поступим правильно”, - сказал Моравецкий в эфире Polsat News.

Канцлер Шольц и его министры чем не отличаются, так это скоростью принятия решений в украинском вопросе. Представители властей Германии, некоторых из которых даже в немецкой прессе заподозрили в личных бизнес-интересах в России, уже год всеми силами тормозят процесс передачи Украине нужных тяжёлых вооружений.

Ещё осенью Олаф Шольц заявил, что Германия не будет сама единолично принимать решение о передаче танков Украине. И что такое решение должны поддержать партнёры по НАТО. Однако уже после того, как Франция, Польша, Англия, Финляндия заявили о желании поставить в Украину танки, у канцлера Германии сузили круг стран, от которых ждут одобрения до единственной - США. Теперь Германия в качестве условия для поставок Leopard Киеву выдвинула требование, чтобы США поставили Украине свои Abrams.

Непоследовательность позиции властей Германии уже вызвала недовольство как в самой стране, так и среди партнёров по коалиции.