Польша решила отправить на заседание Совета мира представителя, но не президента

Опубликовано: 17.02.2026 15:51 , Обновлено: 17.02.2026

Пресс-секретарь президента Польши объявил, что 19 февраля на заседании в Вашингтоне, посвященном открытию Совета мира, президента Кароля Навроцкого будет представлять Марцин Пшидач, глава Бюро международной политики. А вот правительство страны отказалось присоединяться к международному новообразованию, придуманному Трампом.

«На намеченном на четверг в Вашингтоне заседании, открывающем работу Совета мира, президента Республики Польша Кароля Навроцкого будет представлять глава Бюро международной политики министр Марцин Пшидач», — написал Рафал Лескевич на портале X.

В воскресенье президент Навроцкий, отвечая на вопрос в эфире Polsat News о том, полетит ли он на первое заседание Совета мира 19 февраля, заявил, что такое решение еще не принято.

Еще раньше, в среду, премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что польское посольство в Вашингтоне получило приглашение на первое заседание Совета мира, запланированное на 19 февраля в США. Туск также заявил тогда, что в сложившихся обстоятельствах Польша не будет участвовать в работе Совета.

Инициатива создания Совета мира вызывает споры, поскольку существуют опасения, что он создается как альтернатива ООН (Организации Объединенных Наций). Эти подозрения подтвердил сам президент США Дональд Трамп, который в беседе с журналистами признал, что Совет может заменить ООН.

Напомним, что Беларусь на первом заседании Совета мира планирует представлять глава МИД Беларуси. Сам Александр Лукашенко заявил, что готов лично участвовать в заседаниях, но только не в США, а, например, в Израиле или странах Востока и Азии.