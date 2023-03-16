Польша привела силовиков в повышенную готовность из-за диверсантов "из-за восточной границы"

🕵️ Неофициально

Опубликовано: 16.03.2023 08:51 , Обновлено: 16.03.2023

Служащие польских спецслужб и полиции приведены в состояние повышенной готовности после того, как в стране была раскрыта сеть российских диверсантов-шпионов. Однако официальной информации на этот счёт пока мало.

Корреспондент польского радио RMF FM Кшиштоф Засада сообщил, что «польские службы разгромили шпионскую сеть, работавшую на Россию». По этому делу сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши, задержали шестерых человек.

“Это иностранцы из-за нашей восточной границы, которые должны были работать на российские спецслужбы», — уточнил Кшиштоф Засада. Группу задержали в связи с обнаружением скрытых камер, фиксирующих движение на «важных железнодорожных путях и узлах» в Подкарпатье. Там проходят основные маршруты поставок западной помощи Украине. По сообщению RMF FM, камеры были обнаружены, в частности, в районе аэропорта в Ясенке под Жешувом. Это одно из основных мест, где в Украину перебрасывается западное оружие и боеприпасы .

Из каких конкретно стран были задержанные, польские СМИ не сообщили. Хотя на востоке от Польши две страны: Беларусь и Украина.

В Польше опасаются, что диверсанты моги планировать ряд терактов, чтобы помешать поставкам вооружений в Украину. Только за последние сутки на аэродром под Жешувом приземлились: