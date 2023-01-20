Польша пообещала "нестандартные действия" в ответ на обман Шольца

Опубликовано: 20.01.2023 10:44 , Обновлено: 04.07.2024

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что его страна готова предпринять нестандартные действия, если Германия выступит против отправки танков Leopard в Украину, сообщает Reuters.

Говоря в эфире радиостанции RMF FM, возможна ли отправка танков в Украину даже при противодействии Германии, Яблонски сказал: “Я думаю, что если будет сильное сопротивление, мы будем готовы предпринять даже такие нестандартные действия … но давайте не будем предвосхищать факты”.

Яблонски таким образом повторил заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который в четверг дал понять, что Польша может отправить танки Leopard 2 в Украину в рамках более широкой коалиции даже без одобрения Германии.

“Согласие здесь имеет второстепенное значение, мы либо быстро получим это согласие, либо сами сделаем то, что необходимо”, - сказал Моравецкий.

Напомним, что ещё летом и осенью 2022 года Германия заявляла, что поддержит поставки танков и тяжёлой техники в Украину, если будет не одна. Теперь же, когда как минимум 9 стран заявили о намерении передать Украине танки, канцелярия Шольца резко сменила условия. Теперь там заявляют, по сообщениям американских СМИ, что согласятся на отправку танков в Украину только, если США отправят туда свои “Абрамсы”.

Официально власти Германии не объяснили почему пошли на обман своих партнёров и Украины раньше. И почему сменили требования теперь. Однако не выдержал уже и президент Украины. Владимир Зеленский мягко намекнул на шуллерское поведение главы правительства Германии во время рабочего завтрака в Давосе.

""Если по этому вопросу нет политической воли, то не нужно искать отговорок. Нужно сказать “нет”, а не говорить, что кто-то еще не готов”, — заявил президент Украины.